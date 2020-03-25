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İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi

Atama iznini ikinci kez kurumlara dağıtan Cumhurbaşkanlığı kararına göre iki kuruma binin üzerinde atama izni sayısı verildi.
 25 Mart 2020 10:55
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İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2020 yılının ikinci atama izinlerinin dağıtımı yapıldı.

21 Şubat 2020'deki ilk atama izinlerinin dağıtımında, Genel bütçeli kurumlara 431 adet atama izni sayısı verilmişken, 24 Mart 2020 tarihli kararda genel bütçeli kurumlara 6.219 adet atama izni verilmiştir.

Adalet Bakanlığına 1.690, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise 1.495 adet atama izni verilmiştir.

Adalet Bakanlığına verilen atama izinlerinin 400 adedi İdare Memuru, 160 adedi Cezaevi katibi ve 1000 adedi İcra Müdür yardımcısı atamalarında kullanılacaktır.

Atama izni yüksek verilen diğer kurumlar şu şekildedir:
Ticaret Bakanlığı: 340
Sağlık Bakanlığı: 290
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 240
Çevre ve Şehircilik bakanlığı: 110
İçişleri Bakanlığı: 140
MEB: 140
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 105

Diğer atama izin sayılarını görmek için tıklayın.

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