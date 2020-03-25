iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı

Apple'ın müjdesini verdiği güncellemeler iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 sonunda herkes için indirmeye sunuldu. Peki yeni sürümler ile neler geldi? Apple'ın resmi olarak yayımladığı sürüm kodlarında şunlar karşımıza çıkıyor:

Yaklaşık 1 GB boyutundaki iOS 13.4, yeni Memoji çıkartmaları ve Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma özelliğini sunar. Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de içerir.

Memoji

* Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz de dahil olmak üzere dokuz yeni Memoji çıkartması

Dosyalar

* Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma

* Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri

* Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri

Mail

* Yazışma görüntüsünde bir iletiyi silmek, taşımak veya yanıtlamak ya da bir ileti oluşturmak için her zaman görünür olan denetimler

* S/MIME'yi ayarladığınızda şifreli e-postalara verilen yanıtlar otomatik olarak şifrelenir

Apple Arcade ile App Store

* Evrensel Satın Alma desteği, katılımcı bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar

* Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz

* Tüm Oyunları Gör için liste görüntüsü

CarPlay

* CarPlay Kontrol Paneli için üçüncü parti navigasyon uygulaması desteği

* Gelen arama bilgileri CarPlay Kontrol Paneli'nde görünür

Artırılmış Gerçeklik

* AR Göz At, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler

Klavye

* Arapça için tahmini yazma desteği

iOS 13.4 güncellemesi hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içeriyor. Bu güncelleme:

* Tam ekran özellikli iPhone modellerinde VPN bağlantısı kesildiğinde ekrana durum çubuğu göstergesi ekler

* Kamera başlatıldıktan sonra vizörün siyah ekran görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Fotoğraflar'ın fazla depolama alanı kullanıyor görünmesine neden olan bir sorunu giderir

* iMessage etkin değilse Mesajlar'da görüntü paylaşmayı engelleyen, Fotoğraflar'la ilgili bir sorunu çözer

* Mail'de iletilerin düzensiz görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Mail'de yazışma listesinin boş satırlar görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir

* Göz At'ta Paylaş düğmesine dokunulduğunda Mail'in çökmesine neden olan bir sorunu çözer

* Ayarlar'da Hücresel Veri'nin yanlış bir şekilde kapalı olarak görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Safari'de Koyu Mod ve Akıllı Tersine Çevir etkinken web sayfalarının tersine çevrilmemesine neden olan bir sorunu giderir

* Koyu Mod etkinken web içeriğinden kopyalanan metnin yapıştırıldığında görünmez olmasına neden olan bir sorunu çözer

* Safari'de CAPTCHA kutusunun yanlış görüntülenebildiği bir sorunu düzeltir

* Anımsatıcılar'ın, gecikmiş yinelenen bir anımsatıcı tamamlandı olarak işaretlenene dek bu anımsatıcı için yeni bildirimler göstermemesine neden olan bir sorunu giderir

* Anımsatıcılar'ın tamamlanmış anımsatıcılar için bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer

* Giriş yapılmamış olsa bile iCloud Drive'ın Pages'da, Numbers'da ve Keynote'ta kullanılabilir görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Apple Music'te video klip yayınlarının yüksek kalite olmamasına neden olan bir sorunu giderir

* Bazı taşıtlarda CarPlay bağlantısının kesilmesine neden olan bir sorunu çözer

* CarPlay ile ilgili, Harita'daki görüntünün kısa bir süreliğine bulunulan alandan uzaklaşmasına neden olan bir sorunu düzeltir

* Ev uygulamasında güvenlik kamerasına ait bir aktivite bildirimine dokunulduğunda farklı bir kaydın açılmasına neden olan bir sorunu giderir

* Ekran resminde Paylaş menüsüne dokunulduğunda Kestirmeler'in görünmemesine neden olan bir sorunu çözer

* Noktalama işaretlerine artık sayılardan ve sembollerden erişilmesini sağlayacak şekilde Burmaca klavyesini geliştirir

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iOS 13.4 yanında iPadOS 13.4 güncellemesi de dikkat çekiyor

iPadOS'un yeni sürümündeki en önemli destek ise Yeni iPad Pro'lar ile müjdesi verilen fare / touchpad desteği oluyor. Apple'ın bu tarafta yayımladığı resmi sürüm notları ise şöyle:

iPadOS 13.4; daha hassas çalışmak ve sistemde Multi-Touch hareketlerle dolaşmak amacıyla iPad'de fare ve izleme dörtgeni desteğini sunar, Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma özelliğini ve yeni Memoji çıkartmalarını ekler. Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de içerir.

Fare ve İzleme Dörtgeni Desteği

* Yepyeni imleç tasarımı, ana ekrandaki ve Dock'taki uygulama simgeleri ile uygulamalardaki düğmeleri ve denetimleri vurgular

* iPad Pro 12,9 inç (3. nesil veya daha yenisi) ve iPad Pro 11 inç (1. nesil veya daha yenisi) üzerinde iPad için Magic Keyboard desteği

* Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 ve üçüncü parti Bluetooth ve USB fare desteği

* iPad için Magic Keyboard ve Magic Trackpad 2 üzerinde kullanabileceğiniz Multi-Touch hareketler; kaydırmanızı, uygulama alanları arasında geçiş yapmanızı, ana ekrana gitmenizi, Uygulama Değiştirici'ye erişmenizi, büyütüp küçültmenizi, tıklamak için dokunmanızı, ikincil tıklama (sağ tıklama) gerçekleştirmenizi ve sayfalar arasında geçiş yapmanızı sağlar

* Magic Mouse 2 üzerinde kullanabileceğiniz Multi-Touch hareketler; kaydırmanızı, ikincil tıklama (sağ tıklama) gerçekleştirmenizi ve sayfalar arasında geçiş yapmanızı sağlar

Dosyalar

* Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma

* Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri

* Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri

Memoji

* Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz de dahil olmak üzere dokuz yeni Memoji çıkartması

Mail

* Yazışma görüntüsündeki bir iletiyi silmek, bayrak eklemek veya yanıtlamak için her zaman görünür olan denetimler

* S/MIME'yi ayarladığınızda şifreli e-postalara verilen yanıtlar otomatik olarak şifrelenir

Apple Arcade ile App Store

* Evrensel Satın Alma desteği, katılımcı bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar

* Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz

* Tüm Oyunları Gör için liste görüntüsü

Artırılmış Gerçeklik

* AR Göz At, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler

Klavye

* Zhuyin için Canlı Dönüştürme, metni dönüştürmek veya aday seçmek için boşluk çubuğuna basmadan Zhuyin'i otomatik olarak doğru karakterlere dönüştürür

* Japonca için Canlı Dönüştürme, metni dönüştürmek veya aday seçmek için boşluk çubuğuna basmadan Hiragana'yı otomatik olarak doğru karakterlere dönüştürür

* Arapça için tahmini yazma desteği

* iPad Pro 12,9 inçte İsviçre Almancası klavye yerleşimi desteği

* iPad Pro 12,9 inç için ekran klavyesi yerleşimi artık Smart Keyboard ile eşleşir

Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içerir. Bu güncelleme:

* Kamera başlatıldıktan sonra vizörün siyah ekran görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Fotoğraflar'ın fazla depolama alanı kullanıyor görünmesine neden olan bir sorunu giderir

* iMessage etkin değilse Mesajlar'da görüntü paylaşmayı engelleyen, Fotoğraflar'la ilgili bir sorunu çözer

* Mail'de iletilerin düzensiz görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Mail'de yazışma listesinin boş satırlar görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir

* Göz At'ta Paylaş düğmesine dokunulduğunda Mail'in çökmesine neden olan bir sorunu çözer

* Ayarlar'da Hücresel Veri'nin yanlış bir şekilde kapalı olarak görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Safari'de Koyu Mod ve Akıllı Tersine Çevir etkinken web sayfalarının tersine çevrilmemesine neden olan bir sorunu giderir

* Koyu Mod etkinken üçüncü parti bir uygulamadan kopyalanan web içeriğinin yapıştırıldığında görünmez olmasına neden olan bir sorunu çözer

* Safari'de CAPTCHA kutusunun yanlış görüntülenebildiği bir sorunu düzeltir

* Anımsatıcılar'ın, gecikmiş yinelenen bir anımsatıcı tamamlandı olarak işaretlenene dek bu anımsatıcı için yeni bildirimler göstermemesine neden olan bir sorunu giderir

* Anımsatıcılar'ın tamamlanmış anımsatıcılar için bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer

* Giriş yapılmamış olsa bile iCloud Drive'ın Pages'da, Numbers'da ve Keynote'ta kullanılabilir görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

* Apple Music'te video klip yayınlarının yüksek kalite olmamasına neden olan bir sorunu giderir

* Ev uygulamasında güvenlik kamerasına ait bir aktivite bildirimine dokunulduğunda farklı bir kaydın açılmasına neden olan bir sorunu giderir

* Ekran resminde Paylaş menüsüne dokunulduğunda Kestirmeler'in görünmemesine neden olan bir sorunu çözer

* Noktalama işaretlerine artık sayılardan ve sembollerden erişilmesini sağlayacak şekilde Burmaca klavyesini geliştirir

Bu arada Apple'ın macOS Catalina 10.15.4 ve tvOS 13.4 güncellemelerini de indirmeye sunduğu belirtelim. Yeni güncellemelerin hepsine cihazların "Yazılım Güncelleme" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Can TUNÇER / www.log.com