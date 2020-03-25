Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde hafif sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
|25 Mart 2020 11:04
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Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgede, çok bulutlu hava hakim olacak.
Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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