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TŞOF'tan motorinde indirim talebi

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın:- "Nakliyeci kesim ile çiftçilerimizi koronavirüsün olumsuz etkilerinden koruyabilmek için motorinde indirime ihtiyaç var"
 25 Mart 2020 11:09
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TŞOF'tan motorinde indirim talebi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, olumsuz ekonomik etkilerinden nakliyeci kesim ile çiftçileri koruyabilmek için motorinde indirime ihtiyaç olduğunu belirtti.

Apaydın, yazılı açıklamasında, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen Kovid-19'un nakliyeci esnafı da iş yapamaz hale getirdiğini aktardı.

Virüsle mücadelede evden çıkılmamasının önemine işaret eden Apaydın, "Fakat taşımacılık halen devam ediyor ve etmek zorunda. Dolayısıyla nakliyeci esnafımız halen çalışıyor ve virüsün olumsuz etkilerini de doğrudan hissediyor. Aynı şekilde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerektiği için sebze ve meyve tüketimine olan önem de vurgulanıyor ve çiftçilerimizin işlerine devam etmesi de bu noktada çok önemli." ifadelerini kullandı.

Motorinde indirimin nakliyeci esnafı rahatlatacağını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Bu yıl son indirime kadar benzine toplam 2 lira 52 kuruş indirim yapılırken, motorine ise toplam 1 lira 68 kuruş indirim yapıldı. Yani motorin ile benzin arasındaki fark açılıyor. Zaten maliyetlerinin artması nedeniyle iş yapamaz hale gelen nakliyeci, taşımacı esnafımız ile çiftçilerimizin artık bir de dezenfekte gibi ek maliyet oluşturacak kalemler ortaya çıktı. Dolayısıyla koronavirüsünün olumsuz etkilerinden bu kesimi koruyabilmek için hatırı sayılır bir motorin indirimine ihtiyaç var."
Anadolu Ajansı
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