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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkan'a 'eş başkanlık' davası

Van'da terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında, yasal dayanağı olmamasına rağmen terör örgütünün talimatıyla "eş başkanlık" sistemini uyguladığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 25 Mart 2020 11:11
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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkan'a 'eş başkanlık' davası

Hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yasal dayanağı olmamasına rağmen sözde "eş başkanlık" sistemini uyguladığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, yargı kararlarına rağmen "eş başkanlık" sistemini uyguladığı tespit edilen Ertan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, belediyede "eş başkanlık" sıfatını kullandığı belirlenen Ertan'ın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüphelinin başkanlığı döneminde "eş başkanlık" sisteminin fiili olarak uygulandığı ve buna ilişkin bazı haber içeriklerinin ihbar kabul edildiği belirtilen iddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince yapılan araştırmada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye meclis üyesi olarak seçilen Mustafa Avcı'nın sözde "eş başkan" sıfatıyla belediyenin her türlü organizasyonlarının içinde yer aldığı, tesis ve projeleri sahada bizzat inceleyerek belediye adına ilgilileri yönlendirdiği, belediye bünyesindeki görevlendirmeler, sendikal faaliyetler dahil her türlü personel hareketlerinde bizzat tasarrufta bulunduğu ve bu kapsamda ilgilileri talimatlandırdığı, belediyenin yönetiminde, sevk ve idaresinde etkin şekilde görev aldığının tespit edildiğine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede, Avcı'nın Van Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde, resmi Twitter hesabında, çeşitli haber sitelerinde ve kamuya açık bilboardlarda "Van Büyükşehir Belediyesi sözde eş başkanı" sıfatıyla kamuoyuna lanse edildiğine yönelik tespitlerin yer aldığına dikkati çekilen iddianamede, Ertan'ın mevzuatta öngörülmeyen "eş başkanlık" uygulamasını yargı kararı hilafına fiilen sürdürdüğü vurgulandı.

Van Büyükşehir Belediyesine ait "https://Van.bel.tr/URL" adresli web sitesinde ve "https://Twitter.com/vanbuyuksehirbb/URL" adresli twitter hesabında sözde "eş başkan" uygulamasına dair birçok faaliyete ilişkin görselin tespit edildiği vurgulanan iddianamede, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ertan'ın, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından yürütülen soruşturma ve devam eden kovuşturmalar gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı anımsatıldı.

- "Terör örgütünün talimatlarıyla eş başkanlığa geçiş yapmışlar"

Terör örgütü PKK'nın, ilk olarak Demokratik Toplum Kongresi yapılanması ve 2013 yılından sonra alınan kararlar doğrultusunda "eş başkanlık" sistemine geçtiği belirtilen iddianamede, terör örgütüne yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bazı belediye başkanlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda mevcut duruma alternatif model oluşturmak amacıyla 2014'teki yerel seçimlere "eş başkan" adaylarıyla girerek bu sisteme geçiş yaptıklarının anlaşıldığı bildirildi.

Sözde "eş başkanlık" sistemine geçişin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin başkanlığı döneminde sözde eş başkanlık sisteminin Van Büyükşehir Belediyesinde fiili olarak uygulamaya konulduğu, şüphelinin örgütün sözde politikası ve kararı olan uygulamayı yerine getirdiği belirlenmiştir. Daha önce de yürütülen soruşturma neticesinde tanzim edilen iddianamede belirtilen eylemlerin de değerlendirilmesinde, şüphelinin örgüt hiyerarşisine dahil olarak örgütün amacına sunduğu katkı ve dış dünyaya yansıyan, çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk bulunan eylemleri ve bu eylemlerin gerçekleştirildiği yer, zaman ve hitap ettiği kitle nazara alındığında silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır."
Anadolu Ajansı
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