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Türkiye'nin potansiyel cıg baslama bolgeleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, ülke genelinde çığ tehlikesi bulunan 24 ilde cıg haritalama calısmaları yaptı - Yasanan ve yasanması muhtemel cıg afetlerinin sebebiyet verebilecegi zararların asgariye indirilmesi amacıyla geçen yıl sonu itibarıyla Rize, Karaman, Bayburt ve Erzurum'da da "Cıg Kontrol Projeleri" hazırlandı
 25 Mart 2020 11:13
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Türkiye'nin potansiyel cıg baslama bolgeleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, çığ tehlikesi olan Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki 24 ilde cıg haritalama calısmaları gerçekleştirdi.

AA muhabirinin "Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye, sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel özellikleri nedeniyle can, mal ve ekonomik kayba yol açan doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı ülke konumuna geldi.

Ülke, geçmişte meteorolojik karakterli afetlerden daha az etkilenirken, nüfus artışı, insan aktivitesindeki artış, yanlış arazi kullanımı ve benzeri nedenlerin bir sonucu olarak meteorolojik karakterli afetlerden sel, çığ ve heyelana daha fazla maruz kalmaya başladı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de bu nedenle heyelan kontrol, çıg kontrolu, tas ve kaya yuvarlanmaları kontrol projeleriyle muhtemel riskli bölgelerde can, mal ve tarım arazilerinin korunması amacıyla çalışmalar yapıyor.

Kurum, yanlıs arazi kullanımından kaynaklı meydana gelen heyelan ve sel olaylarında can ve mal kayıplarını daha aza indirmek için heyelan kontrol projelerini hayata geçirdi.

Geçen yıl Ankara-Nallıhan Heyelan Duyarlılık Haritası ve Cankırı-Orta Guldurcek Barajı Havzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık Haritası hazırlandı.

- 4 çıg kontrol projesi hazırlandı

Bakanlık heyelanın yanı sıra can ve mal kayıplarına yol açan çığ olaylarının kontrolü için de çeşitli projeleri uygulamaya aldı.

Ulusal Afet Arşivi'ne göre, Türkiye'de 1968'den bu yana 219 cıg felaketi kayıtlara gecerken, söz konusu olaylarda toplam 20 bine yakın kişi etkilendi.

Yasanan ve yasanması muhtemel cıg afetlerinin sebebiyet verebilecegi zararların asgariye indirilmesi amacıyla geçen yıl sonu itibarıyla 4 çıg kontrol projesi hazırlandı.

Cıg Kontrolu Uygulama Projeleri kapsamda, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Cıg Tehlikesinin Degerlendirilmesi Projesi, Karaman'da Cıg Tehlikesinin Degerlendirme Projesi, Bayburt'ta Kavlatan-2 Çıg Kontrol Projesi ve Erzurum-Agrı Karayolu Kar Perdesi Projesi uygulanmaya başlandı.

- Topografik analizler yapıldı

Jandarma Genel Komutanlıgının talebi uzerine geçen yıl Ordu, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gumushane, Tokat, Sivas, Erzincan, Igdır, Batman, Elazıg, Malatya, Kahramanmaras, Adana, Adıyaman, Nigde, Kayseri, Yozgat ve Diyarbakır'da potansiyel cıg başlama bölgeleri haritalama calısmaları yapıldı.

Calısmalar kapsamında, 5x5 metre cozunurluklu sayısal yukseklik modeli uzerinde belirtilen alanlarda topografik analizler ve meteorolojik verilerin degerlendirmesi gerçekleştirildi.

Bu degerlendirmeler sonucu potansiyel cıg baslama bolgelerinin 1/25.000 olcekli paftalarda gosterimi saglandı.

Anadolu Ajansı
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