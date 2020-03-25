Dava açma, icra, ihtar, idari başvuru süresi dahil tüm süreler durduruluyor
|25 Mart 2020 11:25
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TBMM'de dün akşam verilen ve Genel Kurulunda kabul edilen önergeye göre,
-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;
- 13/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.
TBMM kabul ettiği bu madde, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazetede yayımlanınca yürürlüğe girecek
İşte TBMM'de gece yarısı kabul edilen düzenleme:
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