Sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı
|25 Mart 2020 11:40
|Yazdır
İstanbul'da sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta Üsküdar'da Kadir K'nın internet üzerinden 5 bin liraya satışa çıkardığı cep telefonunu bir kadının nakit ödeme yaparak satın aldığını ancak bankaya gittiğinde paraların sahte olduğunu öğrendiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, telefonu sahte parayla satın alan kadının Zülal K. (31) olduğunu ve farklı tarihlerde Üsküdar ile Ümraniye'de Gökhan Ş'nin telefonunu 6 bin lira, Can Ş'nin telefonunu 5 bin lira, Oğuzhan K'nın telefonunu 4 bin 200 lira, Doğukan T'nin telefonunu 7 bin 100 lira, Rıza Y'nin telefonunu 2 bin 100 lira ve Buğra Y'nin telefonunu 3 bin 50 lira sahte para ödeyerek aldığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında operasyon düzenleye ekipler, Zülal K'yı Avcılar'daki evine gözaltına aldı.
Ayrıca, zanlının emniyette yapılan sorgusunda, Erol Ö'nün telefonunu 7 bin, Yakup G'nin telefonunu 3 bin lira sahte para ödeyerek aldığı belirlendi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
25 Mart 2020 11:17
|Marketteki sütleri içip, sosyal medyada paylaşan çocuk yakalandı
25 Mart 2020 10:22
|İntihar süsüyle vahşet
25 Mart 2020 08:40
|MHP'li Akçay dayağın fotoğrafını paylaştı
24 Mart 2020 23:59
|İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
24 Mart 2020 23:41
|Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı
24 Mart 2020 22:11
|Asılsız paylaşım yapan 6 kişi hakkında işlem yapıldı
24 Mart 2020 20:11
|Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
24 Mart 2020 19:35
|Başkentte komşuların kavgası korkuttu
24 Mart 2020 16:48
|Yaşlılara bir saygısızlık daha... Başına kolonya döktüler
24 Mart 2020 16:44