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Korona'yı yenen Türk: Yüksek ateşle başladı, 4 gün düşmedi

Korona'yı yenen Türk anlattı: Yüksek ateşle başladı, 4 gün boyunca ateşim düşmedi
 25 Mart 2020 11:52
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Korona'yı yenen Türk: Yüksek ateşle başladı, 4 gün düşmedi

Korona virüs nedeniyle can kayıpları dramatik bir noktaya ulaştı ama hastalığı yenenler de bir o kadar fazla. Hastalığı atlatanlar, mücadelelerini anlattı.

İngiltere'de yaşayan Rüçhan Selim, NTV yayınında evdeki tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi.
NTV
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