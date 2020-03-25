Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi

Çocuk Göğüs Hastalıkları Profesörü Elif Dağlı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "53 yaşındaki göğüs cerrahı meslektaşımızı korona enfeksiyonundan kaybettik" dedi.

Profesör Elif Dağlı'nın bu paylaşımı 2900 retwit aldı. Yine Profesör Dağlı'nın bu paylaşımı hiç sorgulanmaksızın doğru kabul edilerek, kısa bir sürede Sözcü, Tele1 gibi yayın organlarında haber yapılarak daha da yaygınlaştı.

Ancak Profesör Dağlı, 1 saat sonra eski paylaşımını silerek "Haberi düzeltiyorum. Meslektaşımız yaşama geri döndürülmüş yaşıyor" dedi. Yeni paylaşım ise 312 retwit aldı

Yanlış ve doğru haberlerin paylaşım hızıdan da görüleceği üzere yalan bilgi 10 kat daha hızlı yayılıyor.

Bir gazeteci gibi paylaşımda bulunan Prof. Elif Dağlı'ya sosyal medyadan tepki yağdı