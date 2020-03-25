Kasko değer listesi nedir?

Aracına kasko sigortası yaptırmak isteyen herkesin yakından ilgilenmesi gereken konulardan biri de kasko değer listesi oluyor. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her ay yeniden düzenlenen kasko değer listesinin hazırlanmasında pek çok farklı unsur göz önünde bulunduruluyor ve bu unsurlar bir arada değerlendirilerek kasko değer listesi belirleniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi araçların kasko değerleri de bu listede yer alan veriler dikkate alınarak kararlaştırılıyor.

Aynı zamanda kasko sigortası mevcut olan bir araçta hasar oluşması durumunda ödenecek olan tazminatın da yine bu listede yer alan değerler üzerinden belirlendiği bilgisini aktaralım. Bu nedenle araç sahipleri araçların markası, modeli ve yılı dikkate alınarak her ay yeniden düzenlenen araç kasko değerleri listesini her daim mercek altına almak isteyebiliyor. Bu arada motorlu taşıtlar vergisinin de yine araç kasko değeri dikkate alınarak belirlendiğini bilmeyenler için aktaralım.

Kasko değer listesi ikinci el araç alım satım işlemlerinde de dikkate alınıyor. Çünkü alım satım işlemlerinde taraflar arasında referans olarak kabul edilen değerler noktasında rota bu listeye çevriliyor. Listenin 15 yaşına kadar olan araçlar için hazırlandığını ve sadece motorlu kara taşıtları için değerlerin belirlendiğini de belirtelim. Peki, kasko değer listesine ulaşmanın en hızlı ve en kolay yolu ne? Bu sorunun yanıtını kasko değer listeleri Generali'de şeklinde yanıtlayabiliriz. Çok sayıda araç sahibi söz konusu listeye ulaşmak için rotasını Generali Sigorta internet sitesine çeviriyor.

Kasko Sigortası İçin Hasarsızlık İndirimi Ne Kadar?

Öncelikle kasko sigortasında hasarsızlık indirimi konusunda net bir rakamdan söz etmenin yanıltıcı olabileceğini belirtelim. Çünkü sigorta kuruluşları hasarsızlık indirimi konusunda farklı oranları tercih edebiliyor. Her sigorta kuruluşu aynı oranda indirim yapmak zorunda değil. Ancak en yüksek oranda indirimi hangi kuruluşun yaptığını merak edenler için de "Generali Sigorta" yanıtını verebiliriz.

% 70 gibi yüksek oranlarda indirimler sunabiliyor ve bu nedenle araç sahipleri de tercihini bu kuruluştan yana kullanabiliyor. Daha detaylı bilgi almak isteyenler kuruluşun internet sitesini ziyaret edebilir. Merak edilen her bir sorunun yanıtı oldukça detaylı bir şekilde site ziyaretçileri ile paylaşılıyor.