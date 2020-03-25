Bakan Kurum: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak
Bakan Kurum: Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak.
|25 Mart 2020 12:22
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti
25 Mart 2020 13:19
|CHP'den infaz düzenlemesi açıklaması
25 Mart 2020 12:36
|'Sigara ve nargile, koronavirüsün ölümcül etkilerini artırıyor'
25 Mart 2020 12:18
|Afyonkarahisar Belediyesinden sağlıkçılara destek için video
25 Mart 2020 12:11
|Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
25 Mart 2020 12:09
|Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti
25 Mart 2020 11:25
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti
25 Mart 2020 11:09
|Bakan Varank açıkladı... Kobilere destek ve ek süre geliyor
25 Mart 2020 10:03
|'Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli'
25 Mart 2020 09:17
|Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde
25 Mart 2020 08:56