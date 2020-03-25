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Bakan Kurum: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak

Bakan Kurum: Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak.
 25 Mart 2020 12:22
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Bakan Kurum: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak

Bakan Kurum, "Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak."

Anadolu Ajansı
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