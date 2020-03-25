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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi
 25 Mart 2020 13:07
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca 9 bin 625 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.
Anadolu Ajansı
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