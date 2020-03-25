1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Maalesef, yurt dışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti. Gerekli tedbirler alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda gereken desteği veriyoruz
 25 Mart 2020 13:19
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef, yurt dışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda gereken desteği veriyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında, gazetecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, 2 Nisan'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle video konferansla yapılacağını belirterek, "Toplantı öncesi yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinin ardından, özellikle 18 Mart Mutabakatı'na ilişkin Avrupa ile yeni bir sürecin başlatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu konuya ilişkin teknik ekiplerin kapsamlı çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti.

Çavuşoğlu, virüs nedeniyle Türkiye'de uçuşların durdurulmasının ardından, burada kalan farklı ülkelerin vatandaşları bulunduğunu aktararak, bu ülkelerin vatandaşlarını alabilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

Türkiye'de bulunan 21 Pakistan vatandaşının en kısa sürede ülkelerine geri dönebilmesi için dün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, bunun için gerekli çalışmaların yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

- "Cenazelerin ülkemize getirilmesi konusunda gereken desteği veriyoruz"

Çavuşoğlu, dün Özbekistan'dan gelen bir uçağın da Türkiye'deki Özbek vatandaşlarını ülkesine götürdüğünü bildirerek, diğer ülkelerin vatandaşlarının da ülkelerine dönebilmeleri için gerekli desteği verdiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef yurt dışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri Türkiye'ye getirmek istedi. Biz, o ailelere gereken yardımları yapıyoruz. Gerekli tedbirler alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin, bugüne kadar Kovid-19'la ilgili 30 binden fazla çağrı aldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu çağrıların dikkate alındığının ve tek tek cevap verildiğinin altını çizdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Son birkaç gün içinde sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Bunların hepsine tek tek dönüş yaptık." dedi.

- "Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbı malzeme gönderdik"

Gündemdeki dış politika çalışmalarının büyük çoğunluğunu, virüs salgınına ilişkin yapılacakların oluşturduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu süreçte ticaretin zarar görmemesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, bazı G20 ülkelerinin dışişleri bakanları dahil son 1 haftada 16 mevkidaşıyla bir veya birden fazla telefon, telekonferans görüşmesi yapıldığını hatırlattı.

Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini bildiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsini karşılamamız mümkün değil. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığımız görüşmede, esasen uluslararası finans kurumlarıyla böyle bir fonun oluşturulmasını talep ettik.

Sadece destek ve koordinasyon merkezlerimizin iş birliği değil, bu oluşturulacak fondan hangi ülkenin ihtiyacı var, ne kadar ihtiyacı var... Yine G20 ülkeleri de buna katılabilir. Türkiye, bugüne kadar 17 ülkeye malzeme sağlamış da bir ülke. Bizim de ihtiyacımız var. Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip üretim fazlası olursa onu ihraç edebiliriz."

Çavuşoğlu, dün İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez ile yaptığı görüşmede de, mevkidaşının Türkiye'den maske talebinde bulunduğunu aktararak, oluşturulacak bu fonla hangi ülkenin ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacı olduğunun koordine edilebileceğini kaydetti.

- "65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için devlet gereken desteği veriyor"

Çavuşoğlu, 65 yaş üzerindeki vatandaşların evlerinden çıkmalarının sınırlandırılması konusuna değinerek, bu kararla vatandaşların can sağlığının korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Özellikle yaşlıların virüsten daha fazla etkilendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için devletin gereken desteği verdiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu duyuruları hepimizin vatandaşlarımıza daha fazla iletmesi lazım. Gördük ki son günlerde bunu suistimal eden vatandaşlarımız oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edici şekilde video çekimleri, paylaşımlar oldu. Hepimiz rencide olduk bundan aslında.

Gördük ki bu duyurudan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Onları rencide etmeden evlerine göndermeliyiz. Hastaysa gerekli tedbirleri almalıyız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza her türlü desteği vermemiz lazım ama onlar da lütfen bu çağrıya uysun."

Çavuşoğlu, sadece 65 yaş üstü kişilerin değil, işi olmayan kimselerin de sokağa çıkmamasını istedi.

(Bitti)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'den infaz düzenlemesi açıklaması
25 Mart 2020 12:36		 Bakan Kurum: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak
25 Mart 2020 12:22
'Sigara ve nargile, koronavirüsün ölümcül etkilerini artırıyor'
25 Mart 2020 12:18		 Afyonkarahisar Belediyesinden sağlıkçılara destek için video
25 Mart 2020 12:11
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
25 Mart 2020 12:09		 Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti
25 Mart 2020 11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti
25 Mart 2020 11:09		 Bakan Varank açıkladı... Kobilere destek ve ek süre geliyor
25 Mart 2020 10:03
'Cinsel suçlara af korona gibi tehlikeli'
25 Mart 2020 09:17		 Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde
25 Mart 2020 08:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:34 - Kırklareli Valisi Bilgin: Tüm testler negatif çıktı13:29 - Koronavirüs Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı13:25 - İngiltere'de 91 yaşındaki gurbetçi koronavirüsü yendi13:19 - Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:14 - 'Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor'13:11 - 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim13:07 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi13:05 - Patates yüzde 100 zamlandı13:02 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 205. gününde sürüyor
12:57 - Görevden alınan HDP'li Başkan'ın PKK bağlantıları12:55 - Buse Terim, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu12:46 - Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden firar eden şüpheli yakalandı12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:38 - Siber suçlular, koronavirüs paylaşımlarıyla dolandırıyor12:36 - CHP'den infaz düzenlemesi açıklaması12:35 - Sakarya'da üzerine saman balyası düşen kişi öldü12:22 - Bakan Kurum: Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti
İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
Bilim Kurulu, okul tatili için toplanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kapitalizm 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 6
duruş bozukluğu 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
sakin ol champ.evdeyim 3
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
bu konuda konuşmak istemiyorum 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 3
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam