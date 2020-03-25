1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurul toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek
 25 Mart 2020 13:29
Yazdır
Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği kurulun bugünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti.

Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

Koca ile Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.15'te sağlık ve eğitim alanındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor'
25 Mart 2020 13:14		 Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti
25 Mart 2020 11:25
ABD'de 44 yaşında bir Türk koronavirüsünden öldü
25 Mart 2020 11:14		 9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
25 Mart 2020 08:27
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
25 Mart 2020 07:36		 Fahrettin Koca: 7 hastamızı daha kaybettik
24 Mart 2020 22:00
Virüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
24 Mart 2020 21:28		 İtalya'da koronadan bir günde 743 kişi öldü
24 Mart 2020 20:07
Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili açıklama
24 Mart 2020 19:51		 Bakan Koca: Çin'den gelen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
24 Mart 2020 16:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - MEB'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu15:12 - 3 kamu bankasından firmalara kredi desteği15:08 - Koronavirüsle mücadele eden doktordan 'Evde kalın' çağrısı14:58 - Öğretmenler sağlık çalışanlarına kalkan üretmeye başladı14:54 - İspanya da virüsten ölü sayısında Çin'i geçti14:51 - 32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu14:48 - Koronavirüsten ölen hastanın otopsi sonuçları korkuttu14:44 - CHP'li vekil 'endişeye sevk eden gelişmeler var' dedi ilin adını verip acil tanı kiti istedi14:41 - TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri ertelendi14:39 - Tarımsal üretime düşük faizli kredi
14:37 - Koronavirüs önlemleri: Ekmek satışında yeni dönem14:23 - Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor14:17 - Bakan açıkladı... İşlemler temassız yapılıyor14:11 - İlk defa bu kadar boş... Yolcu sayısı yüzde 83 düştü14:04 - Faks veya email dilekçe yerine geçer mi?13:56 - Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den 'salgın fırsatçılarına' uyarı13:52 - TÜİK yüz yüze görüşme anketlerini geçici olarak durdurdu13:49 - Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 1
sakin ol champ.evdeyim 3
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 1
kendiohaliniilanet 2
özlemek 1
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
kapitalizm 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 3
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam