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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
 25 Mart 2020 13:49
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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Tazuhurmatu ilçesinde 70 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişiyle temas eden 7 kişilik ailenin tümünün hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

Ülkede böylece Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27, vaka sayısı ise 316 olarak duyurulmuştu.

Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ile mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlemler alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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