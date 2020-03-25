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Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den 'salgın fırsatçılarına' uyarı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. En ağır cezaları verip bu kişi ve teşebbüsleri kamuoyuna ilandan ve böylece bir iktisadi aktörün belki en büyük varlığı olan saygınlığını da sorgulatmaktan imtina etmeyeceğiz
 25 Mart 2020 13:56
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Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den 'salgın fırsatçılarına' uyarı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsat bilerek usulsüz iş yapan fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek, "En ağır cezaları verip, bu kişi ve teşebbüsleri kamuoyuna ilandan imtina etmeyeceğiz. Yarın yapacağımız haftalık kurul toplantımızda yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Küle, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı devlet kurumları ve vatandaşların yanı sıra özel sektörün, küçük esnafın da milli birlik duygusuyla büyük fedakarlıklarda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bazı suistimallerin olduğuna işaret eden Küle, yaş meyve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında "Nasıl olsa alacaklar" mantığıyla fırsatçı yaklaşım sergileyerek fahiş zam yapanları en ağır şekilde cezalandıracaklarını kaydetti.

Küle, açıklamasına şöyle devam etti:

"Anlaşılan bazı taraflarca bu uyarımız çok iyi algılanamadı. Biz her gün ürün bazında çiftçimizden son tüketiciye giden tedarik zincirinde fiyattaki değişimi izliyoruz. Tarlada, serada bir fiyat artışı, arzda bir azalma yok. Akaryakıt maliyeti mi arttı? Depolama masrafı mı arttı? İş gücü maliyeti mi arttı? Bunların hepsine cevabımız 'Hayır'. Demek ki arz değer zincirindeki aktörler ölçüsüz fiyat artışları yoluyla 'yapay bir kıtlık' yaratıyorlar. Normal zamanlarda tahammül edemeyeceğimiz bu tür uygulamaları bu dönemde cezalandıracağımızı, bu cezaların ve süreçlerin krizin şiddetiyle doğru orantılı olacağını bilmeliler."

Milletçe bir mücadele döneminden geçildiğini vurgulayan Küle, "Yarın yapacağımız haftalık kurul toplantımızda yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp karara bağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fırsatçılık yapanların kapısı bugün ya da yarın çalınacak"

Rekabet Kanunu kapsamında verilebilen cezaların açık olduğuna dikkati çeken Küle, şunları kaydetti:

"Kurulun ceza oranıyla ilgili takdir hakkı var ve üst orandan bu cezalara hükmedebileceğimizi hatırlatmalıyım. Son aldığımız kararlar ile verdiğimiz yüz milyonlarca liraya çıkan cezalarımız var. Çok açık söylüyorum, fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. En ağır cezaları verip, bu kişi ve teşebbüsleri kamuoyuna ilandan ve böylece bir iktisadi aktörün belki en büyük varlığı olan saygınlığını da sorgulatmaktan imtina etmeyeceğiz. Bu zor günlerde 'Ne kazansam kardır' mantığıyla bakan bir yaklaşımı bu piyasada tutmanın da bir manası olmadığını düşünüyorum. İşini düzgün bir şekilde yapan, piyasaya arzı devam ettiren, hak ettiği karı elde eden kimseyle sorunumuz yok ancak fırsatçılık yapanların kapısı elbet bugün ya da yarın çalınacak. Rekabet düzeninin yani piyasa düzeninin bu dönemde başarısızlığa uğramaması, çökmemesi için her şeyi yapacağız, haberleri olsun."
Anadolu Ajansı
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