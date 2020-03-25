İlk defa bu kadar boş... Yolcu sayısı yüzde 83 düştü
Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi
|25 Mart 2020 14:11
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.
Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, "Ne yolcu var, ne araba var. Hani eski Harem. İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş" dedi.
33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, "33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik" ifadesini kullandı.
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