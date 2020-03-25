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Bakan açıkladı... İşlemler temassız yapılıyor

Ticaret Bakanı Pekcan: Irak'a ihracat, Habur-İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor.
 25 Mart 2020 14:17
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Bakan açıkladı... İşlemler temassız yapılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak'la ticaretin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tutarak aldıklarını belirterek, bu kapsamda 1 Mart'tan itibaren Irak'a yapılan ihracatın Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla 'temassız' yapıldığını ve Gümrük Kapısından 24 Mart itibarıyla 1072 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Pekcan, Irak ile ticarette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem sınır komşumuz hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan Irak'la ticaretimizin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşlarımızın sağlığını her zaman ön planda tutarak alıyoruz. Habur'daki şoför değişimi de 'Temassız Ticaret' önlemlerimizden biri." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında gümrüklerde, ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Hali hazırda dünya genelinde birçok ülkenin virüsten olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Pekcan, Irak'ta da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümlerin görüldüğünü hatırlattı.

Pekcan, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nın vakit kaybetmeksizin 1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışları kapatıldığını anımsatarak, ticari geçişlerin kontrollü gerçekleştirilmesine başlandığını bildirdi.

Ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürümesi için Bakanlığın gümrük personelinin tüm hudut kapılarında olağanüstü bir özveri ile çalıştığını vurgulayan Pekcan, "Bu kapsamda 1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla 'temassız' olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak'tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. " ifadelerini kullandı.

Pekcan, şu ana kadar 21 bin aracın dezenfekte edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye'ye girişi yapılmaktadır. Tüm giriş ve çıkış noktalarında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı personel ve ambulanslar gümrük görevlilerimizle koordineli şekilde görev yapmakta, tüm şoförler sağlık taramasından geçirilmektedir. Tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde Gümrük Kapısından 24 Mart itibarıyla 1072 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştirilmiştir. Tır çıkışlarının daha da artırılması için her türlü önlem alınmakta olup böylece ticaretin en kısa sürede normal akışına döndürülmesi amaçlanmaktadır."

Bakan Pekcan, öncelikle halk sağlığını temin edecek önlemleri aldıklarını vurgulayarak, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip gümrüklerde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Konuyla ilgili daha önce de bir açıklama yapan Bakan Pekcan, Irak ile ihracatın kapatılamayacağını, bu ülkeyle ticaretin tampon bölgede şoför değişimi şeklinde biçimlendirildiğini belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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