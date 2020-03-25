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Tarımsal üretime düşük faizli kredi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasının esasları belli oldu
 25 Mart 2020 14:39
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Tarımsal üretime düşük faizli kredi

Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (TKK) düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan tebliğe göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.

Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak.

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.

Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin üzeri kredilere ise en az yüzde 50 oranında sübvanse sağlanacak.

Yatırım ve işletme kredisi başvuruları, ilgisine göre bankaya veya TKK'ye yapılacak. Başvurular banka ve TKK'nin kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilecek ve uygun bulunanlara kredi kullandırılacak.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık konularında, belirtilen illerde faaliyet gösteren veya gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinden yararlanabilecek.

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için manda dahil olmak üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurulması veya işletme kapasitesinin 50 baş ve üzerine çıkarılması gerekecek.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için ise üreticilerin, koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları, küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları dikkate alınacak.

Kanatlı sektöründe ise etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet, kaz, ördek, hindi için asgari bin adet, bıldırcın için asgari iki bin adet, deve kuşu için asgari elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Karar kapsamında, ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında kurulmuş veya kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımlarıyla makine-ekipman alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılacak. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilerin faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmış olması şartı aranacak.

Tohumculuk sektöründe ise üreticilerin yetkilendirme ve denetleme yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması veya sözleşmeli üretim yapması koşuluna bakılacak.

Belirlenen alanlarda üreticiler yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecek.

Sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kredi kullanım üst limiti 50 milyon liraya, geleneksel bitkisel üretim üst limiti 2,5 milyon liraya, geleneksel hayvansal üretim kredi kullanımı üst limiti 1,5 milyon liraya çıkarılarak küçük üreticilerin daha düşük faizli kredi kullanması amaçlandı.

Tebliğ 3 yıl geçerli olacak.
Anadolu Ajansı
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