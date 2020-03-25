1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri ertelendi

TBMM Başkanı Şentop: TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir
 25 Mart 2020 14:41
Yazdır
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri ertelendi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin, insanlığı derinden etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini, küresel düzeyde yaşanan bu salgınla Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde ve fedakar sağlık çalışanlarının gayretiyle büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, işini ciddiyetle ve bilimsel titizlikle yürüten sağlık kadrolarının ve milletin, hayati sayılan tedbirlere riayeti sayesinde bu salgınla başa çıkılacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Bu yıl, istila ve işgal karşısında milletin yiğitçe direnişinin merkezi ve karargahı olan Gazi Meclisin 100'üncü açılış yıl dönümü olduğunu anımsatan Şentop, bu çerçevede olmak üzere, geçen yıldan itibaren TBMM'nin himayesinde, geniş istişarelerin ve değerlendirmelerin ardından çok sayıda etkinlik planlandığını, bu anlamlı dönemi dolu dolu yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyeti hasıl olduğunu bildiren Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milli Mücadelenin karargahlığını yapmış TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının etkilemediği, belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları, planlandığı şekilde yürütülecektir. İnanıyorum ki, Türkiye ve dünya bu mücadeleyi kazanacak ve hayatın olağan akışı devam edecektir. Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir."

Evlerden dışarı çıkılmamasının, başta kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olanlar olmak üzere bütün tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin, salgının etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal mesafeye uyulmasının hayati önemine dikkati çeken Şentop, "Bu tedbirlere hassasiyetle uyulmasının fedakar sağlık çalışanlarımızın ve her gün evimizde rahat edebileceğimiz üretimleri gerçekleştiren bütün emekçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıracağını hatırda tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, "Milletimizin asli hasletlerinden olan tehlike anında birlik içinde hareket etme kabiliyetine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, 100 yıl önce istila ve işgal tehdidi karşısında asil ve cesur bir duruş sergileyen aziz ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme kararlılığımızın daim olması temennisiyle, Cenabıhak'tan milletime ve bütün insanlığa sıhhat ve selamet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu
25 Mart 2020 15:13		 Koronavirüs önlemleri: Ekmek satışında yeni dönem
25 Mart 2020 14:37
Bakan açıkladı... İşlemler temassız yapılıyor
25 Mart 2020 14:17		 Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den 'salgın fırsatçılarına' uyarı
25 Mart 2020 13:56
TÜİK yüz yüze görüşme anketlerini geçici olarak durdurdu
25 Mart 2020 13:52		 Yargıtaya yeni Genel Sekreter
25 Mart 2020 13:41
'Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor'
25 Mart 2020 13:14		 Diyanet TV koronavirüs nedeniyle yayın içeriğini değiştirdi
25 Mart 2020 11:30
Türkiye'nin potansiyel cıg baslama bolgeleri belirlendi
25 Mart 2020 11:13		 İzmir'de toplu ulaşımda 'yeşil koltuk' uygulaması başlatıldı
25 Mart 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - MEB'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu15:12 - 3 kamu bankasından firmalara kredi desteği15:08 - Koronavirüsle mücadele eden doktordan 'Evde kalın' çağrısı14:58 - Öğretmenler sağlık çalışanlarına kalkan üretmeye başladı14:54 - İspanya da virüsten ölü sayısında Çin'i geçti14:51 - 32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu14:48 - Koronavirüsten ölen hastanın otopsi sonuçları korkuttu14:44 - CHP'li vekil 'endişeye sevk eden gelişmeler var' dedi ilin adını verip acil tanı kiti istedi14:41 - TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri ertelendi14:39 - Tarımsal üretime düşük faizli kredi
14:37 - Koronavirüs önlemleri: Ekmek satışında yeni dönem14:23 - Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor14:17 - Bakan açıkladı... İşlemler temassız yapılıyor14:11 - İlk defa bu kadar boş... Yolcu sayısı yüzde 83 düştü14:04 - Faks veya email dilekçe yerine geçer mi?13:56 - Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den 'salgın fırsatçılarına' uyarı13:52 - TÜİK yüz yüze görüşme anketlerini geçici olarak durdurdu13:49 - Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
Yurt dışında, 29 Türk, koronadan hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tele 1 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 3
kendiohaliniilanet 2
cüneyt özdemir 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 6
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
ücretini atatürk ödedi 8
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
komando dede 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam