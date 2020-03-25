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Öğretmenler sağlık çalışanlarına kalkan üretmeye başladı

Korona virüs salgını dolayısıyla görevi başındaki sağlıkçıların kullanacakları siper maskeleri Düzce Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetici ve öğretmenleri yapıyor. Merkezde 3 boyutlu yazıcı ile sürekli kullanılabilir maske yapan idareci ve öğretmenleri evlerinde de bir defa kullanılabilen kullan at siper maskeleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıp merkeze ulaştırıyorlar.
 25 Mart 2020 14:58
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Öğretmenler sağlık çalışanlarına kalkan üretmeye başladı

Korona virüs salgını dolayısıyla görevi başındaki sağlıkçıların kullanacakları siper maskeleri Düzce Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetici ve öğretmenleri yapıyor. Merkezde 3 boyutlu yazıcı ile sürekli kullanılabilir maske yapan idareci ve öğretmenleri evlerinde de bir defa kullanılabilen kullan at siper maskeleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıp merkeze ulaştırıyorlar.

Düzce ile birlikte Türkiye'yi de etkileyen binlerce insana bulaşan ve onlarca can kaybına neden olan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hastalarla birebir temas halinde bulunan sağlıkçılara destek olmak için çalışmalara başlayan Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, sağlıkçıların kullanımına sunulmak üzere Siper maske imalatına başladı. Bu kapsamda 3 boyutlu yazıcılarla maskenin alın kısmını imalatını yapan BİLSEM idareci ve öğretmenleri, dezenfekte edilerek uzun süre kullanılabilecek siper maskelerle, öğretmenlerin merkeze gelmeden evlerinde yaptıkları tek kullanımlık kullan at siper maskeleri yaparak Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde pandemi bölümlerinde görevli sağlıkçılara verilmek üzere Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edecekler.

Siper maskelerle ilgili olarak bilgi veren Düzce BİLSEM Müdürü Kenan Göktepe; "Sağlık çalışanlarımız için geçtiğimiz hafta çeşitli kampanyalar başlatıldı. Ancak biz sadece alkışlamakla yetinmek istemedik. Bu tip hazırlanması kolay maskeleri imal ederek sağlık çalışanlarımızın korona virüsten korunmalarına yardımcı olacak bir çalışma yaptık. Bu çalışmayla birlikte 3 boyutlu yazıcılarımızla hazırladığımız maskelerimizi korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılarımıza vereceğiz" dedi.

Öğretmenlerin sosyal mesafe gereği evlerinde maske hazırladıklarını da dile getiren Kenan Göktepe; "Korona virüs bulaşmasına karşın öğretmenlerimiz de sosyal mesafe gereği evlerinde maskeleri hazırlıyorlar. Hazırladıkları tek kullanımlık kullan at siper maskeleri BİLSEM'e getiriyor, yerine de yapacakları maskelerin malzemesini alıp gidiyorlar" dedi.

Düzce BİLSEM'de görevli 15 öğretmen tarafından hazırlanan bin adet kullan at ve 50 tane uzun süre kullanılabilir siper maske Düzce Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
İhlas Haber Ajansı
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