İstanbul'da 'saf alkolden' ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
|25 Mart 2020 15:21
|Yazdır
İstanbul'da "saf alkol tüketimine" bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 20 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
İstanbul'da son iki haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, iddiaya göre koronavirüsten korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonrasında ise çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.
Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 10'u zanlı ise Bakırköy Adliyesine sev edildi. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere tüm vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya diğer hastalıklardan korunmak adına saf alkol ya da sahte içki tüketmemeleri konusunda uyardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İki profesörden, rektör ve güvenlikçilere darp edilme şikayeti
25 Mart 2020 15:54
|Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden firar eden şüpheli yakalandı
25 Mart 2020 12:46
|Sakarya'da üzerine saman balyası düşen kişi öldü
25 Mart 2020 12:35
|Sahte parayla 9 kişiyi dolandıran kadın tutuklandı
25 Mart 2020 11:40
|Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
25 Mart 2020 11:17
|Marketteki sütleri içip, sosyal medyada paylaşan çocuk yakalandı
25 Mart 2020 10:22
|İntihar süsüyle vahşet
25 Mart 2020 08:40
|MHP'li Akçay dayağın fotoğrafını paylaştı
24 Mart 2020 23:59
|İstanbul'da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
24 Mart 2020 23:41
|Beyoğlu'nda iki dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı
24 Mart 2020 22:11