1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs 'Sarımsak'ta fiyatı yüzde 100 artırdı

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen sarımsakın fiyatı bir anda yüzde 100 zamlandı.
 25 Mart 2020 15:30
Yazdır
Koronavirüs 'Sarımsak'ta fiyatı yüzde 100 artırdı

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen sarımsakın fiyatı bir anda yüzde 100 zamlandı.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesi ile en çok sattıkları ürünün Sarımsak olduğuna dikkat çeken Malatya Meyve ve Sebze pazarındaki esnaf Eyüp Karadağ, "Sarımsak'ın kilosu 60 TL oldu. Virüs nedeniyle fırsatçılar yüzde 100'e yakın zam yaptı. Vatandaşın alım gücü azaldı. Dolayısıyla vatandaşlar mağdur oldu" dedi.

Müşteri Eczacı Ayhan Özen de, "Sarımsak'ıın kilosu pahalı olmasından dolayı vatandaşlar mağdur edildi. Ama Sarımsak'ın çok faydası var. Sağlığımız için çok önemli. Eczacıyım. Sarımsak'ın her şeye faydası var. Tansiyon ve virüse karşı da etkisini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Müşteri vatandaş Mehmet Genç İse, "Korna virüsten korunmak için meyve ve sebze halinde sarımsak almak için geldim. Ama pahalı. Fiyat yüksekliğinden az alacağım. Günde 2 veya 3 tane Sarımsak yiyorum. Sağlık için faydası var" ifadelerine yer verdi.

Esnaf Engin Yılmaz da, "Şuan piyasada kilosu 70,80 ve 100 TL kadar Sarımsak var. Biz daha önce aldığımız Sarımsak'ıın fiyatlarını yükseltmedik. Esnaf olarak virüs nedeniyle Sarımsak'a talep artınca fırsatçıların olduğunu görünce Kastamonu'da esnaf olan arkadaşlarımızdan istedik. Şunda biz Sarımsak'ın kilosunu 50 TL den satıyoruz. Sarımsak'ın üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de fiyatlar yükselmiş. Ancak İran Sarımsak'ın kilosu ise 60 TL den satılıyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Patates yüzde 100 zamlandı
25 Mart 2020 13:05		 Benzine 22 kuruş indirim yapıldı
24 Mart 2020 16:35
Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü, patates ve sarımsak zamlandı
24 Mart 2020 10:00		 Benzine bir indirim daha geliyor
24 Mart 2020 09:42
Patates ve soğan fiyatları yükseldi
21 Mart 2020 23:17		 Benzine 4 ve motorine 11 kuruş zam
20 Mart 2020 18:25
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim yapıldı
19 Mart 2020 16:24		 Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
19 Mart 2020 09:23
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
18 Mart 2020 20:54		 Motorinde 27 kuruş indirim
18 Mart 2020 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı iki ayda yüzde 89.55 büyüdü16:43 - Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor16:34 - Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı16:28 - Yaşlı adama zorla maske takan zanlının cezası belli oldu16:25 - Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama16:24 - Alışverişlerinizde anında 15 TL indirim16:16 - Bakan Albayrak 'İş'e Devam Desteği' başlattıklarını duyurdu16:10 - Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı16:03 - Fenerbahçeli bir futbolcu ve çalışanda koronavirüs bulgularına rastlandı15:59 - 2 kamu katılım bankasından 'İşe Devam Finansman Desteği'
15:54 - İki profesörden, rektör ve güvenlikçilere darp edilme şikayeti15:52 - Toç Bir-Sen'den Tarım Bakanlığı personeline teşekkür15:51 - Mart ayı Doçentlik başvuruları durduruldu15:50 - Erdoğan'dan telekonferansla Yargı Reformu toplantısı15:44 - İspanya, koronavirüsle mücadelede NATO'dan yardım istedi15:34 - Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar15:30 - Koronavirüs 'Sarımsak'ta fiyatı yüzde 100 artırdı15:24 - Gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretini atatürk ödedi 7
23.03.2020 işe gidenler 1
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
dark 1
kapitalizm 1
cüneyt özdemir 1
sakin ol champ.evdeyim 2
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 2
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam