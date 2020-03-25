Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar
|25 Mart 2020 15:34
|Yazdır
Türkiye'de üniversite okuyan ve ERASMUS programı kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs nedeniyle gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından özel, dezenfekte edilmiş otobüslerle öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumuna ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Daha önce yurtta kalan Aleyna isimli öğrenci ise karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrenciye üzerinde 'Kendinize çok iyi bakın' yazılı not bıraktı.
'DOLAPTAKİ YİYECEKLERİ AFİYETLE YESİNLER'
Yine yurtta kalan Pelin isimli bir başka öğrenci de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj atarak, dolabındaki yiyeceklerin yurda yerleşecek öğrenciler tarafından afiyetle yenilmesini istediğini iletti. Kasapoğu, duygulandığı mesajı, sosyal medya hesabından paylaştı. Pelin adlı öğrenci mesajında, "Odalardaki eşyalar toplanmış, benim aklıma dün geldi. Buzdolabında yiyecekler olduğu keşke size daha önceden bilgi verseydim. Yanlış anlamayın müdürüm buzdolabında zeytin, reçel, elma, konserve, köy peyniri, salça, atıştırmalık fındık, ceviz gibi bir sürü yiyecek vardı. Sonuçta hepsi nimet, kişi gönül rahatlığı ile afiyetle yesin, helali hoş olsun. Hepsi temiz ürünlerdir. Rabbimin izniyle ülkemiz bu hastalığı da atlatır" ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu'nun paylaşımı çok sayıda sosyal medya takipçisinin beğenisini topladı.
Öte yandan yurdun önünde polis ekipleri de önlem amaçlı olarak görev yapıyor. Çevresinde dezenfekte çalışmaları sürdürülen yurtta kalan öğrencilerin, yemek ihtiyaçlarının ise AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından karşılandığı belirtildi. Öğrenciler, 14 gün süreyle burada karantina altında tutulacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama
25 Mart 2020 16:25
|Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
25 Mart 2020 16:10
|Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor
25 Mart 2020 14:23
|İlk defa bu kadar boş... Yolcu sayısı yüzde 83 düştü
25 Mart 2020 14:11
|'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
25 Mart 2020 14:11
|Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık daha bağış yapıldı
25 Mart 2020 00:56
|İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı
24 Mart 2020 23:08
|Türkiye'nin en yaşlı şehrinde sokaklar boş kaldı
24 Mart 2020 23:03
|İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama
24 Mart 2020 19:15
|Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı
24 Mart 2020 18:49