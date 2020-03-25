1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar

Daha önce yurtta kalan bir öğrencinin, karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrencilere, üzerinde 'Kendinize çok iyi bakın' yazılı not bırakması dikkat çekerken, diğer başka öğrenci ise dolabındaki yiyeceklerin 'afiyetle tüketilmesi' için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj attı.
 25 Mart 2020 15:34
Yazdır
Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar

Türkiye'de üniversite okuyan ve ERASMUS programı kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs nedeniyle gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından özel, dezenfekte edilmiş otobüslerle öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumuna ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Daha önce yurtta kalan Aleyna isimli öğrenci ise karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrenciye üzerinde 'Kendinize çok iyi bakın' yazılı not bıraktı.

'DOLAPTAKİ YİYECEKLERİ AFİYETLE YESİNLER'

Yine yurtta kalan Pelin isimli bir başka öğrenci de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj atarak, dolabındaki yiyeceklerin yurda yerleşecek öğrenciler tarafından afiyetle yenilmesini istediğini iletti. Kasapoğu, duygulandığı mesajı, sosyal medya hesabından paylaştı. Pelin adlı öğrenci mesajında, "Odalardaki eşyalar toplanmış, benim aklıma dün geldi. Buzdolabında yiyecekler olduğu keşke size daha önceden bilgi verseydim. Yanlış anlamayın müdürüm buzdolabında zeytin, reçel, elma, konserve, köy peyniri, salça, atıştırmalık fındık, ceviz gibi bir sürü yiyecek vardı. Sonuçta hepsi nimet, kişi gönül rahatlığı ile afiyetle yesin, helali hoş olsun. Hepsi temiz ürünlerdir. Rabbimin izniyle ülkemiz bu hastalığı da atlatır" ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu'nun paylaşımı çok sayıda sosyal medya takipçisinin beğenisini topladı.

Öte yandan yurdun önünde polis ekipleri de önlem amaçlı olarak görev yapıyor. Çevresinde dezenfekte çalışmaları sürdürülen yurtta kalan öğrencilerin, yemek ihtiyaçlarının ise AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından karşılandığı belirtildi. Öğrenciler, 14 gün süreyle burada karantina altında tutulacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama
25 Mart 2020 16:25		 Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
25 Mart 2020 16:10
Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor
25 Mart 2020 14:23		 İlk defa bu kadar boş... Yolcu sayısı yüzde 83 düştü
25 Mart 2020 14:11
'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
25 Mart 2020 14:11		 Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık daha bağış yapıldı
25 Mart 2020 00:56
İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı
24 Mart 2020 23:08		 Türkiye'nin en yaşlı şehrinde sokaklar boş kaldı
24 Mart 2020 23:03
İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama
24 Mart 2020 19:15		 Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı
24 Mart 2020 18:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı iki ayda yüzde 89.55 büyüdü16:43 - Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor16:34 - Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı16:28 - Yaşlı adama zorla maske takan zanlının cezası belli oldu16:25 - Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama16:24 - Alışverişlerinizde anında 15 TL indirim16:16 - Bakan Albayrak 'İş'e Devam Desteği' başlattıklarını duyurdu16:10 - Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı16:03 - Fenerbahçeli bir futbolcu ve çalışanda koronavirüs bulgularına rastlandı15:59 - 2 kamu katılım bankasından 'İşe Devam Finansman Desteği'
15:54 - İki profesörden, rektör ve güvenlikçilere darp edilme şikayeti15:52 - Toç Bir-Sen'den Tarım Bakanlığı personeline teşekkür15:51 - Mart ayı Doçentlik başvuruları durduruldu15:50 - Erdoğan'dan telekonferansla Yargı Reformu toplantısı15:44 - İspanya, koronavirüsle mücadelede NATO'dan yardım istedi15:34 - Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar15:30 - Koronavirüs 'Sarımsak'ta fiyatı yüzde 100 artırdı15:24 - Gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretini atatürk ödedi 7
23.03.2020 işe gidenler 1
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
dark 1
kapitalizm 1
cüneyt özdemir 1
sakin ol champ.evdeyim 2
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 2
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam