Erdoğan'dan telekonferansla Yargı Reformu toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetle, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi.
|25 Mart 2020 15:50
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.
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