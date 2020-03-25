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Mart ayı Doçentlik başvuruları durduruldu

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle Mart ayı Doçentlik başvurularını durdurdu.
 25 Mart 2020 15:51
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Mart ayı Doçentlik başvuruları durduruldu

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle Mart ayı Doçentlik başvurularını durdurdu.

Bugün yapılan ÜAK Yönetim Kurulu toplantısı sonrası doçentlik başvurularının içinde bulunulan durum nedeniyle durdurulmasına karar verildi.

Başvuruların tekrar açılacağı zaman ÜAK tarafından duyurulacak.
Memurlar.Net
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