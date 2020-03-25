Toç Bir-Sen'den Tarım Bakanlığı personeline teşekkür

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk paylaşımında; aşılama faaliyetlerini yürüten ve halk sağlığını korumak için gıda denetim hizmetlerini yürüten bakanlık personelinin 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' şiarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını belirtti.

Hüseyin Öztürk'ün sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde

1- Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, Sağlık Çalışanlarımızın Koronovirüse karşı verdiği mücadele şüphesiz toplumumuzun tüm kesimleri tarafından takdirle karşılandı ve sağlık çalışanlarımızı Milletçe alkışlayarak onlara moral olduk.

2- İçinde bulunduğumuz zorlu şartlara rağmen, özellikle zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerini yürüten ve halk sağlığını korumak için gıda denetim hizmetlerini yürüten personelimizin de bu süreçte hakkını teslim etmek gerekir.

3- Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan da, Bakanımız Sn. @bekirpakdemirli ile yaptığı görüşmede "Gıda, Tarım ve Hayvancılık bu tür zor dönemlerde en önemli ve en hassas Bakanlıklardan biridir" beyanı ile, Bakanlığımızın bu süreçteki stratejik önemini en üst düzeyde ifade etmiştir.

4- Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' şiarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin, halk sağlığını korumak için görev yapan tüm mesai arkadaşlarımı kutluyor;sendikam ve ülkem adına teşekkürü bir borç biliyorum.