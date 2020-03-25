Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.
|25 Mart 2020 16:10
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Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.
Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi.
Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.
Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.
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