Bakan Albayrak 'İş'e Devam Desteği' başlattıklarını duyurdu
|25 Mart 2020 16:16
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını bildirdi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank bugün yaptıkları ortak açıklamada, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurmuş, kredi desteğinin, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacağını açıklamıştı.
Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve tüm firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını belirterek, "Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak, "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle desteğin ayrıntılarını içeren bir infografik de paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mart ayı Doçentlik başvuruları durduruldu
25 Mart 2020 15:51
|MEB'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu
25 Mart 2020 15:13
|TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri ertelendi
25 Mart 2020 14:41
|Koronavirüs önlemleri: Ekmek satışında yeni dönem
25 Mart 2020 14:37
|Bakan açıkladı... İşlemler temassız yapılıyor
25 Mart 2020 14:17
|Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den 'salgın fırsatçılarına' uyarı
25 Mart 2020 13:56
|TÜİK yüz yüze görüşme anketlerini geçici olarak durdurdu
25 Mart 2020 13:52
|Yargıtaya yeni Genel Sekreter
25 Mart 2020 13:41
|'Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor'
25 Mart 2020 13:14
|Diyanet TV koronavirüs nedeniyle yayın içeriğini değiştirdi
25 Mart 2020 11:30