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Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama

İzmir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşın karantina poşetiyle defnedildiği iddiaları üzerine açıklama yapan İzmir Valiliği, hayatını kaybeden vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğunu, yıkanarak ve kefenlenerek defnedildiğini duyurdu.
 25 Mart 2020 16:25
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Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama

İzmir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşın karantina poşetiyle defnedildiği iddiaları üzerine açıklama yapan İzmir Valiliği, hayatını kaybeden vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğunu, yıkanarak ve kefenlenerek defnedildiğini duyurdu.

İzmir Valiliği, bir vatandaşın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu nedenle karantina poşetiyle defnedildiği yönündeki iddialar nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

M.D. isimli hastanın 4 ay önce kalp krizi geçirdiği ve kalp anjiyosu sonucunda stant takıldığı, 4 aydır da dönem dönem entübe şeklinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Hastanın dış bir merkezden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü, 5 gün boyunca yoğun bakımda takip edilen hastaya 21 Mart 2020 tarihinde Covid-19 testi yapıldığı ve test sonucunun negatif olarak çıktığı belirlenmiştir. Hastanın 24 Mart 2020 tarihinde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiği, bunun üzerine normal ölüm olarak değerlendirildiği var olan raporlarda mevcuttur" denildi.

Vefat eden hastanın iddia edildiği şekilde defnedilmediği de belirtilen açıklamada, "Vefat eden vatandaş yıkanılarak ve kefenlenerek Doğançay Mezarlığı'na defnedilmiştir. Ülkemizin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile canla başla mücadele ettiği bir dönemde kamuoyunda asılsız bu ve benzeri iddialarla algı oluşturmak isteyen kişilere itibar edilmeyerek resmi yetkililerinin açıklamaların dikkate alınması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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