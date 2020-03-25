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Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunarak, 'Corona virüs, alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir' dedi
 25 Mart 2020 16:34
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Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı

Bakan Turhan, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı. Turhan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkılmaması ve mümkün olduğu kadar evde kalınması gerektiğini bildirdi.

'CORONA VİRÜS ALACAĞIMIZ HİÇBİR TEDBİRDEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR'

Bakan Turhan, evde geçirilen sürenin verimli hale getirilebileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kitap okuyabilir, el işi hobileri yapılabilir, hatta evde eşlerimizin yaptığı yemekleri yapmayı öğrenebiliriz. Yoğun iş hayatı tempomuz var. Bu molayı bir vesile haline getirerek, aile bireylerimiz ile daha uzun sohbetler yapabilir, hatta edindiğimiz tecrübeleri çocuklarımızla paylaşabiliriz. Şimdi koronavirüs riskinden korunmak için yapmamız gerekenleri Sağlık Bakanlığımız sürekli duyuruyor. Birkaç uyarı da ben yapayım. Panik yok ama tedbir şart. Ellerimizi sık sık yıkayacağız, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, sosyal mesafeyi koruyacağız, sarılıp tokalaşmak yerine gönül selamıyla selamlaşacağız. 'Evde kal' ve unutma, koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir."
DHA
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