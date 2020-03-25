1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları: Üretime yeniden başlama tarihi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır
 25 Mart 2020 16:43
Yazdır
Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 26 Mart itibarıyla faaliyetlerine kademeli olarak geçici bir süre ara verdiği bildirildi.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları tarafından yapılan açıklamada, şirketin, tüm dünyayı etkileyen salgınla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda önleyici tedbir ve uygulamaların bugüne kadar devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- "Üretime yeniden başlama tarihi gelişmelere göre paylaşılacak"

Açıklamada, bu süre zarfında, Oyak Renault yönetiminin, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırdığı kaydedildi.

Üretime yeniden başlama tarihinin ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, "Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında Oyak Renault web sitesi 'www.oyak-renault.com' üzerinden bilgilendirilecektir." denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı iki ayda yüzde 90 büyüdü
25 Mart 2020 16:48		 Kasko değer listesi nedir?
25 Mart 2020 12:06
Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla 2. el araç fiyatları düştü
24 Mart 2020 11:29		 Toyota showroomlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edilecek
20 Mart 2020 19:30
4 otomobil markası üretime ara verdi
20 Mart 2020 14:33		 Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik
20 Mart 2020 13:51
Araç kiralamaya talep yüzde 10 arttı
19 Mart 2020 10:26		 Uyuşturucudan el konulan araçları Emniyet kullanacak
18 Mart 2020 00:33
Türkiye'nin Otomobili fabrikasının inşaatında 2 bin kişi çalışacak
17 Mart 2020 16:35		 Volkswagen, koronavirüs nedeniyle üretimi askıya alıyor
17 Mart 2020 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Otomobil ve hafif ticari araç pazarı iki ayda yüzde 90 büyüdü16:43 - Oyak Renault üretime geçici bir süre ara veriyor16:34 - Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı16:28 - Yaşlı adama zorla maske takan zanlının cezası belli oldu16:25 - Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama16:24 - Alışverişlerinizde anında 15 TL indirim16:16 - Bakan Albayrak 'İş'e Devam Desteği' başlattıklarını duyurdu16:10 - Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı16:03 - Fenerbahçeli bir futbolcu ve çalışanda koronavirüs bulgularına rastlandı15:59 - 2 kamu katılım bankasından 'İşe Devam Finansman Desteği'
15:54 - İki profesörden, rektör ve güvenlikçilere darp edilme şikayeti15:52 - Toç Bir-Sen'den Tarım Bakanlığı personeline teşekkür15:51 - Mart ayı Doçentlik başvuruları durduruldu15:50 - Erdoğan'dan telekonferansla Yargı Reformu toplantısı15:44 - İspanya, koronavirüsle mücadelede NATO'dan yardım istedi15:34 - Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar15:30 - Koronavirüs 'Sarımsak'ta fiyatı yüzde 100 artırdı15:24 - Gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
İki kuruma, binin üstünde atama izni verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 işe gidenler 1
özlemek 1
tele 1 1
cüneyt özdemir 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 5
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
Koronavirüs Fırsatçıları 2
Barış Özcan 1
kendiohaliniilanet 2
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam