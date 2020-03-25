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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ü aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye çıktı.
 25 Mart 2020 17:00
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ü aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye çıktı.

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 757 artarak 55 bin 238'e, ölü sayısı ise 209 artarak 802'ye ulaştı.

Dün Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 481, ölü sayısı ise 593 olarak duyurulmuştu.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 661 vaka ile Çin ve 69 bin 176 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

- Vaka ve ölümlerde New York ilk sırada

Eyalet bazında bakıldığında, ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği bölgeler New York ve komşusu New Jersey olarak görülüyor.

Dün 23 bin 230 olan New York eyaletindeki vaka sayısı bugün 3 bin 146 artışla 26 bin 376'ya çıkarken, bu rakamın sadece 15 bin 597'si 8,4 milyon nüfuslu New York şehri içinde bulunuyor.

New York'u 3 bin 675 vaka ile komşusu New Jersey, 2 bin 628 vaka ile de California eyaletleri takip ediyor.

Ölüm oranı bakımından da 271 ölümle New York ABD'de ilk sırada yer alırken, onu 125 ölümle Washington, 54 ölümle California izliyor.
Anadolu Ajansı
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