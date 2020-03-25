Ankara ve Aksaray'ın itfaiye eri alımları ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle iki belediyenin de itfaiye eri alımı ertelendi
|25 Mart 2020 17:00
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Ankara Büyükşehir belediyesi 300 itfaiye eri, Aksaray Belediyesi ise 25 itfaiye eri almak için ilana çıkmıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle iki belediyenin de itfaiye eri alımı ertelendi.
İŞTE İKİ BELEDİYE'NİN İLANININ ERTELENDİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN DUYURU
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI ERTELEME
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 20.03.2020 tarihli ve 26327 sayılı yazısına istinaden Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmiştir.
AKSARAY BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI ERTELEME
Aksaray Belediyesinin 22.03.2020 tarihli ve 5254 sayılı yazısına istinaden
Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmiştir.
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