Karantinadan kaçtı, jandarmadan kaçamadı
Iğdır'da, yurt dışından gelen yakınları ile birlikte karantinaya alınmak istenilen Murat A., (25) hastaneden kaçtı. Gün boyu jandarma tarafından aranan Murat A., gece yarısı geldiği evinden ambulansla hastaneye götürüldü.
|25 Mart 2020 17:16
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Oba köyüne yurt dışından gelen adı açıklanmayan bir kişi, koronavirüs tedbiri olarak 14 günlük karantinaya alındı. Koronavirüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine bu kişinin yanında kaldığı aile de 22 Mart günü hastaneye götürülerek, karantinaya alındı. Ancak ailenin oğlu Murat A., aynı gün hastaneden kaçtı. Görevlilerin peşinden koşmalarına rağmen yakalayamadığı genç, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Gün boyu aranan Murat A., gece yarısı evine gidince jandarma tarafından yakalandı.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat A., sağlıklı olduğunu belirterek, gözetim altında tutulmak istemediğini söyledi. Murat A., yakınları ile birlikte gözetim altına alındı.
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