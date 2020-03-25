Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|25 Mart 2020 17:29
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,4520
|6,4530
|6,4490
|6,4500
|Avro
|6,9770
|6,9780
|6,9640
|6,9650
|Sterlin
|7,5670
|7,6050
|7,5620
|7,6000
|İsviçre Frangı
|6,5710
|6,6050
|6,5560
|6,5890
|ANKARA
|ABD Doları
|6,4340
|6,4770
|6,4430
|6,4560
|Avro
|6,9520
|6,9960
|6,9580
|6,9720
|Sterlin
|7,5290
|7,6900
|7,5800
|7,9500
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