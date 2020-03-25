Bir tutukluda koronavirüs çıktı iddialarına soruşturma
|25 Mart 2020 17:32
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir tutuklunun korona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.Y. isimli kişinin sağlık durumu ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır. Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek yazılı/görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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