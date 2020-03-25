İBB'den koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Psikolojik Danışmanlık Hattı'
|25 Mart 2020 17:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan İstanbulluların psikolojilerini güçlü tutmak için "Psikolojik Danışmanlık Hattı"nı hizmete sundu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan İstanbulluların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla "Psikolojik Danışmanlık Hattı" kuruldu.
Hat, haftanın 7 günü 08.00-00.00 arasında 0 (212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet verecek.
Hattı arayan vatandaşlar, pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecek.
Salgın riski sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla, ailelere, çocuklar için özel destek de sağlanacak. Psikolojik Danışmanlık Hattı'nı arayan velilere, alanında uzman psikologlar tarafından, aile içi iletişim, ev içinde eğitici faaliyetler ve aile içi sosyal aktiviteler gibi destekleyici programlar sunulacak.
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