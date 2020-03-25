Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, aynı zamanda şeker ve kalp hastası olan koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de bir Kovid-19 taşıyıcısı yaşamını yitirmişti.

Öte yandan ülkede 6 kişide daha virüs tespit edildi ve tedavisi devam eden hasta sayısı 81 oldu. Azerbaycan'da, iki bin 914 kişi de karantinada tutuluyor.

Azerbaycan hükümeti, İran'la sınırların kapalı tutulma süresini 20 Nisan'a kadar uzattı. Önlemler kapsamında bazı kurumlar için Nevruz Bayramı tatili 4 Nisan'a kadar uzatıldı.