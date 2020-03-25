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Bodrum Adliyesinde görevli bir kişide koronavirüs çıktığı iddiası yalanlandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, adliyede görevli personelden birinde Kovid-19 tespit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşımlarla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
 25 Mart 2020 18:15
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Bodrum Adliyesinde görevli bir kişide koronavirüs çıktığı iddiası yalanlandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, adliyede görevli personelden birinde Kovid-19 tespit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşımlarla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, bazı sosyal medya hesaplarında, Bodrum Adliyesinde görevli bir kişide Kovid-19 bulunduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldığını belirterek, adliyede virüs tespit edilen görevli olmadığını belirtti.

Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adliyemiz düzenli olarak dezenfekte edilmekte olup, dezenfekte sürelerinde faaliyetine geçici olarak ara verilmektedir. Ayrıca Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla her türlü tedbir alınmış olup, virüsün dinamik yapısı nedeniyle bu tedbirlere her gün bir yenisi eklenmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirilen paylaşımlarla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.

25 Mart 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunla yargılamalara ilişkin tüm süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş, ayrıca vatandaşlarımızın hak mağduriyetine yol açmayacak bütün tedbirler alınmıştır. Salgının önlenmesi amacıyla tutuklu ve ivedi işler hariç vatandaşlarımızın adliyeye gelmemesi, resmi olarak yapılmayan açıklamalara ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- Bodrum adliyesinde konoravirüs tedbirleri

Adliyede, konoravirüs tedbirleri kapsamında, koridorlara ve odalara haftalık dezenfeksiyon, elle tutulan pencere ve kapı kollarına da günlük temizlik uygulaması yapılırken, girişte vatandaşların ve personelin kullanımına yönelik temassız el dezenfektan cihazı konuldu.

Adliye içi ve girişlere de koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı, girişte tüm personel ve vatandaşların ateşinin ölçüldüğü gözlendi.

Salgınla ilgili alınan önlemler gereği temasın minimum seviyeye indirildiği adliyede, esnek ve uzaktan çalışma sistemi uygulanıyor. Ertelenmeyen zorunlu ve ivedi işler de nöbet usulü yerine getirilerek titizlikle kurallara riayet ediliyor.

Anadolu Ajansı
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