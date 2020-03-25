Polis Akademisi Bahar Dönemini uzaktan eğitimle sürdürecek
|25 Mart 2020 18:20
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Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama
Yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için 25/03/2020 tarihli ve 2020/07 sayılı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu kararıyla Başkanlığımız bünyesindeki Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Trafik Enstitüsünde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi lisansüstü programlarında (tezsiz yüksek lisans programı hariç) dersler 30/03/2020 tarihi itibariyle mevcut ders programına göre uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülecektir.
Öğretim Üyelerimizin ve öğrencilerimizin Enstitülerimizdeki kayıtlı e-posta adreslerine, uzaktan öğretime ilişkin kılavuz ve bağlantı kısa yolları gönderilecektir. E-posta adreslerinin kontrol edilmesi önemle duyurulur.
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