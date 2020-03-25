Öğrencilerden 'Evdekal' klipi büyük ilgi gördü
|25 Mart 2020 18:26
|Yazdır
Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir tehdide dönüşen korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, Malatya'da da minik öğrenciler evde hazırladıkları klip ile evde kalınmanın önemine değindi.
Battalgazi ilçesinde bulunan Şehit Murat Doğru İlkokulu öğrencileri, Türkiye'de de şuana kadar 44 vatandaşın hayatına mal olan korona virüsü salgınına karşı farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı. Öğrencilerin evlerinde çektiği görüntüler de 'Evde kal Türkiye' sloganı eşliğinde bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması isteniliyor.
Ellerine aldıkları 'Evde kal Türkiyem' pankartları ile halka seslenen öğrenciler, okullarını çok özlediklerini ve bu sürecin biran önce bitmesi için evde kalınmanın önemini anlattılar.
Sosyal medya da paylaşılan klip kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, Malatyalı öğrencilerin bu duyarlılığı ise izleyenler tarafından tam not aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
25 Mart 2020 19:24
|Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması
25 Mart 2020 18:22
|Bodrum Adliyesinde görevli bir kişide koronavirüs çıktığı iddiası yalanlandı
25 Mart 2020 18:15
|İBB'den koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Psikolojik Danışmanlık Hattı'
25 Mart 2020 17:47
|Karantinadan kaçtı, jandarmadan kaçamadı
25 Mart 2020 17:16
|Memurlar da maske üretimine dahil oldu
25 Mart 2020 17:10
|Başsavcılıktan cezaevinde koronavirüs açıklaması
25 Mart 2020 16:59
|Valilikten 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama
25 Mart 2020 16:25
|Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
25 Mart 2020 16:10
|Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar
25 Mart 2020 15:34