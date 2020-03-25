Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan yaşlılar için anlamlı mesaj
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler. Gönüllerimiz bir, dualarımız bir
|25 Mart 2020 18:59
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı vatandaşlara yönelik, "Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler." mesajını paylaştı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşlılarla fotoğraflarına yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler. Gönüllerimiz bir, dualarımız bir... Yine el ele vereceğiz... Yine ellerinizi öpeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı
25 Mart 2020 19:39
|'Sağlık çalışanları için özel düzenleme yapılmalı'
25 Mart 2020 19:32
|'AK Parti iktidarlarında aşı üretimi için çok gayret etti'
25 Mart 2020 19:21
|2 milyon dar gelirli aileye 1000 TL destek
25 Mart 2020 18:40
|Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı
25 Mart 2020 16:34
|Erdoğan'dan telekonferansla Yargı Reformu toplantısı
25 Mart 2020 15:50
|Gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı
25 Mart 2020 15:24
|CHP'li vekil 'endişeye sevk eden gelişmeler var' dedi ilin adını verip acil tanı kiti istedi
25 Mart 2020 14:44
|Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti
25 Mart 2020 13:19
|CHP'den infaz düzenlemesi açıklaması
25 Mart 2020 12:36