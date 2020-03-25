Ali Yalçın'dan koruyucu siper ve maske alımı açıklaması
"Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak öğrencilerimizin BİLSEM'lerde ürettikleri 20 bin koruyucu siper ve meslek liselerinde ürettikleri 30 bin maske için taahhütte bulunduk"
|25 Mart 2020 19:07
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak öğrencilerin BİLSEM'lerde ürettikleri 20 bin koruyucu siper ve meslek liselerinde üretilen 30 bin maske için taahhütte bulunduklarını bildirdi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Yalçın, şunları kaydetti:
"Memur-Sen olarak 50 bin ürün ile sağlık çalışanlarımıza katkı sunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına yazıyla başvurarak öğrencilerimizin BİLSEM'lerde ürettikleri 20 bin koruyucu siper ve meslek liselerinde ürettikleri 30 bin maske için taahhütte bulunduk."
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