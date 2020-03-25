1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'AK Parti iktidarlarında aşı üretimi için çok gayret etti'

Eski Sağlık Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ, AK Parti iktidarları döneminde aşı üretiminin yeni teknolojilerle ülkeye kazandırılması için ciddi gayretler ve hazırlıklar olduğunu belirtti.
 25 Mart 2020 19:21
Yazdır
'AK Parti iktidarlarında aşı üretimi için çok gayret etti'

Eski Sağlık Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, 1928'de kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsünün, Osmanlı Devleti'nden aldığı mirası da koruyarak aşı üretmeye devam ettiğini ancak zaman içinde aşı üretiminin hem sınırlı kaldığını hem de değişen teknolojiye uyum sağlayamadığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün 1996'da difteri-boğmaca-tetanoz (DBT) aşısında "plain" tipi (eski teknoloji) üretimden "adsorbe" aşıya geçilmesi yönündeki tavsiyesi ve mevcut üretimin ülke ihtiyacını karşılayamaması gerekçeleriyle DBT aşısı üretimine son verildiğini hatırlatan Akdağ, aynı yıl eski teknolojiyle üretilen "sample" tipi kuduz aşısının da üretiminin durdurulduğunu belirtti.

Akdağ, 1998'e gelindiğinde, ülkede üretilen son aşı olan BCG (verem aşısı) aşısının üretiminin, raf ömrü ile ilgili nemliliğin ayarlanamaması, saflaştırmada yaşanan sıkıntı gibi problemler nedeniyle durdurulduğunu, difteri ve akrep serumu üretiminin ise sürdürüldüğünü, üretimin bugün de devam ettiğini bildirdi.

AK Parti iktidarları döneminde aşı üretiminin yeni teknolojilerle ülkeye kazandırılması yönünde ciddi gayretler ve hazırlıklar olduğunu, aşı üreten firmalara Türkiye'de üretim yapmaları yönünde çeşitli teşvik imkanları getirildiğini ifade eden Akdağ, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle çocukluk çağı aşı takviminde yer alan aşıların üretim aşamalarının bir kısmının gerçekleştirilmesi ve süreç içinde etken madde dahil aşı üretiminin tamamının ülkemizde yapılması süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda aşı üreticileri ile yapılan çalışmalar meyve vermiş ve modern bir aşı olan beşli karma aşının ülkemizde dolumu, paketlenmesi, etiketlenmesi ve ruhsatlanması süreci başarıyla tamamlanmıştır. Arkasından yine son teknolojiyle üretilen konjuge pnömokok aşısının konjugasyon, dolum, paketleme, etiketleme, ruhsatlandırma çalışmaları sonuçlandırılmış ve ABD ile İrlanda dışında Türkiye konjugasyon yapılabilen 3'üncü ülke olmuştur. Bu iki aşının üretim süreçlerinin sayılan aşamaları 2008 yılından başlayarak ülkemizde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine aynı modelle Td (difteri-tetanoz) aşısının antijen aşamasından itibaren ülkemizde üretilmesi projesinde son aşamaya gelinmiştir."

"AK Parti döneminde aşı üretimine son verildiği iddiası maksatlı"

Türkiye'de 2002'den itibaren yaşanan Kırım Kongo Kanmalı Ateşi vakaları sonrasında, dünyada aşısı olmayan bu hastalık için kendi aşısını geliştirme konusunda Ar-Ge çalışmalarının desteklendiğini ve ilk defa ülkede üretimi yapılacak bu aşıda sona yaklaşıldığını belirten Akdağ, "Sağlık Bakanlığımızın teşvikleriyle Covid-19 için yapılacak aşı geliştirme çabalarına bu konudaki ilerlemeler destek olacaktır. Hal böyle iken AK Parti iktidarı döneminde aşı üretimine son verildiği iddialarının ya bilgisizlik ya da kötü maksadın sonucu olarak ortaya atıldığı aşikardır." ifadelerini kullandı.

Domuz gribi için alınan aşılar

Öte yandan, H1N1 (domuz gribi) salgını sırasında satın alınan aşılarla ilgili asılsız ve maksatlı iddialar ortaya atıldığını kaydeden Akdağ, "Bazı kişiler yüz milyonlarca dolarlık alım yapıldığını iddia etmektedirler. Hatta son günlerde milyar dolar ifadelerini kullananlar bile olmuştur. İşin gerçeği şudur, ilgili pandemi için 2009 yılında 6 milyon doz aşı satın alınmıştır. Bunlardan 3 milyon dozu kullanılmış, kalan 3 milyon doz ise grip virüsündeki muhtemel değişimlere karşı, gerekirse yeni üretilecek aşı ile değiştirilmek üzere stoklanmıştır. Bu aşılar için yapılan ödeme miktarı toplamda 32 milyon 250 bin avrodur." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı
25 Mart 2020 19:39		 'Sağlık çalışanları için özel düzenleme yapılmalı'
25 Mart 2020 19:32
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan yaşlılar için anlamlı mesaj
25 Mart 2020 18:59		 2 milyon dar gelirli aileye 1000 TL destek
25 Mart 2020 18:40
Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı
25 Mart 2020 16:34		 Erdoğan'dan telekonferansla Yargı Reformu toplantısı
25 Mart 2020 15:50
Gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı
25 Mart 2020 15:24		 CHP'li vekil 'endişeye sevk eden gelişmeler var' dedi ilin adını verip acil tanı kiti istedi
25 Mart 2020 14:44
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti
25 Mart 2020 13:19		 CHP'den infaz düzenlemesi açıklaması
25 Mart 2020 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:02 - İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali19:58 - Edirne Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı19:52 - Kadın doktoru darp etmişti, kendini böyle savundu19:49 - İlerleyen günler için tasarrufa dikkat!19:47 - Bakan Koca: 83 milyonun test yapmasına gerek yok19:46 - Bulgaristan, Türkiye'ye tır geçişi yasağını iptal etti19:43 - Anadolu Isuzu da üretim faaliyetlerine ara veriyor19:39 - Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı19:35 - Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi19:32 - 'Sağlık çalışanları için özel düzenleme yapılmalı'
19:30 - Tarım Bakanlığından ekmek için Kovid-19 genelgesi19:28 - Merkel'e yapılan ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı19:24 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli19:21 - 'AK Parti iktidarlarında aşı üretimi için çok gayret etti'19:17 - Gönüllü öğretmenlerden örnek davranış19:16 - Bakan Selçuk: 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek19:07 - Ali Yalçın'dan koruyucu siper ve maske alımı açıklaması19:04 - Vestel Beyaz Eşya'dan üretime ara veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
14 bin işçi alımında, unvan bazında dağılım açıklandı
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilek tahtalı 1
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
sakin ol champ.evdeyim 2
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 2
25.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
kapitalizm 1
çiftlerin birbirine benzemesi 1
23.03.2020 işe gidenler 1
oy corona corona 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 2
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam