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Merkel'e yapılan ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı.
 25 Mart 2020 19:28
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Merkel'e yapılan ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Merkel'e yapılan ikinci testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.

Sözcü, "Şansölye Merkel karantinada bulunduğu evinde çalışmayı sürdürecek ve gelecek haftanın başında yeniden test yapılacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

23 Mart'ta yapılan açıklamada, Merkel'e yapılan ilk testin negatif çıktığı bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
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