1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen genç hatayı ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.
 25 Mart 2020 19:35
Yazdır
Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen genç hatayı ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gürkan Cebeci (17), dünyanın en ünlü teknoloji markalarından birinin açığını buldu. Yaklaşık 4 senedir 'Siri' üzerine çalışan Cebeci, bir sistem hatasını yakaladı. Ekranın kilitli olmasına rağmen 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' sesli komutuyla gelen mesajların okunduğunu fark eden Cebeci, bu hatayı firmanın merkezine bildirdi. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Cebeci, hatayı video çekerek ispatladı. Yaklaşık 2 hafta sonra firmadan yanıt alan lise öğrencisi, hatanın kabul edildiğini ve güncelleme ile düzeltileceğini öğrendi. Firma tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirilen Cebeci'ye ayrıca üzerinde "Bize bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle" yazılı bir plaket verildi.

Bu süreçte firmanın Çinli rakibi Huawei'den iş teklifi aldığını belirten Cebeci, hedefinin hayranı olduğu firmada çalışmak olduğunu söyledi. Uzun zamandır söz konusu teknoloji markası üzerine çalıştığını dile getiren Gürkan Cebeci, "Başka markaların gözümün önünde değeri bile yoktu, Apple hayranlığım vardı. 'Bir açık bulabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece Siri'nin üzerine yöneldim. Kodlamaları ve denetlemeleri inceledim. Sonra Siri'nin bir şeyi denetlemediğini fark ettim. Ekran kilitliyken Siri'ye 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' dediğin zaman gelen mesajı okuyordu. Kişinin gizliliğine aykırı bir durumdu. Bunu firmaya ilettim. Firma bunu güvenlik ekibine ileteceğini söyledi. 2 gün sonra bana geri dönüş yaptı 'böyle bir hatamız yok' diye. Bende bunu ispatlayabilirim düşüncesiyle Siri'nin hatasını anlatan video çektim. Firmaya ilettim, güvenlik ekibine ileteceklerini söyledi. Geri dönüş olmadı, çok bekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra bir mail geldi. Tamam hatamızı kabul ediyoruz, bunu gelecek olan güncelleme ile düzelteceğiz denildi. Size bir ödül hazırladık dediler, hesabıma 3 bin dolar attılar. 18 yaşımı doldurduğumda tekrar para atacaklarını söylediler" dedi.

"Sen kim Apple kim derlerdi, şimdi ise hayallerim gerçek oldu"

Farklı firmalardan iş teklifi geldiğini söyleyen Cebeci, "Bir firmadan 'Yaptığınız araştırmalardan dolayı sizi aramızda görmekten gurur duyarız' diye bir mail geldi. Düşündüm ama hedefimde Apple olduğu için orada çalışmayı düşünüyorum. Ailem derslerimi aksattığım için biraz kızdılar, Apple'dan sana hayır yok dediler. Bazı insanlar okuyarak bir yerlere gelir ama ben öyle değilim. Ben yeteneğimle bir yerlere gelmek istiyorum. Açık lisede okuyarak Apple üzerine çalışmayı düşündüm. Ailem bu başarıdan sonra çok sevindiler. Artık beni desteklemeye başladılar. Arkadaşlarım telefonlarında bir sıkıntı olduğunda hep benim yanıma geliyorlar. Kendime hep 'başarı bir yolculuktur, varış noktası değil' dedim. Hayallerim gerçek oldu. Firmalar resmen peşimden geliyor. Apple'dan gelecek teklifi bekliyorum. Hayallerinin peşini kimse bırakmasın. Ben bırakmadım. Ne zaman nerede hayallerimi gerçekleştireceğim dediysem herkes gülerdi. Sen kim Apple kim derlerdi. Şimdi ise hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi
25 Mart 2020 20:06		 İlerleyen günler için tasarrufa dikkat!
25 Mart 2020 19:49
Buse Terim, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu
25 Mart 2020 12:55		 Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde hafif sağanak bekleniyor
25 Mart 2020 11:04
Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini, mesaneye zarar veriyor
25 Mart 2020 10:53		 Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
25 Mart 2020 10:24
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksattı
25 Mart 2020 10:19		 Yurdun dört bir tarafından umut veren dayanışma örnekleri
25 Mart 2020 08:54
Kavga edip sonra TV izliyorlar
25 Mart 2020 08:12		 Koronayak olmayın!
25 Mart 2020 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:02 - İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali19:58 - Edirne Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı19:52 - Kadın doktoru darp etmişti, kendini böyle savundu19:49 - İlerleyen günler için tasarrufa dikkat!19:47 - Bakan Koca: 83 milyonun test yapmasına gerek yok19:46 - Bulgaristan, Türkiye'ye tır geçişi yasağını iptal etti19:43 - Anadolu Isuzu da üretim faaliyetlerine ara veriyor19:39 - Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı19:35 - Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi19:32 - 'Sağlık çalışanları için özel düzenleme yapılmalı'
19:30 - Tarım Bakanlığından ekmek için Kovid-19 genelgesi19:28 - Merkel'e yapılan ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı19:24 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli19:21 - 'AK Parti iktidarlarında aşı üretimi için çok gayret etti'19:17 - Gönüllü öğretmenlerden örnek davranış19:16 - Bakan Selçuk: 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek19:07 - Ali Yalçın'dan koruyucu siper ve maske alımı açıklaması19:04 - Vestel Beyaz Eşya'dan üretime ara veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
32 bin personel alımında başvuru takvimi belli oldu
24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
18 bin sağlık personeli alımında, unvan bazında dağılım
Atama izinleri, ikinci kez, kurumlar bazında dağıtıldı
14 bin işçi alımında, unvan bazında dağılım açıklandı
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
100 bin mahkuma tahliye: Denetim 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Sağlık Bakanlığı istifa sonrası dönüşle personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa cengiz 1
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 3
çiftlerin birbirine benzemesi 1
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
cüneyt özdemir 1
25.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
kendiohaliniilanet 1
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 2
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam