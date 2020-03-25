Bakan Koca: 83 milyonun test yapmasına gerek yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 83 milyonun test yaptırmasına gerek yok, bunu dünyada yapan da yok
|25 Mart 2020 19:47
|Yazdır
Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "83 milyonun test yaptırmasına gerek yok, bunu dünyada yapan da yok, şimdi test yaptırabilirsiniz negatif çıkar bu sizi rehavete sokar ama 3 gün sonra bu hastalığı kapabilirsiniz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:
Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı.
Özelde olsa hiçbir yerde ücretli test yapılmasını istemiyoruz. Asla vatandaşımızdan ücret almamalı. Biz izni vakıf üniversitelerimize de verdik. Pozitif çıkan vakayı taramak istiyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali
25 Mart 2020 20:02
|Bakan Selçuk: 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek
25 Mart 2020 19:16
|THY ekipleri özel kıyafetlerle Türk öğrencileri yurda taşıdı
25 Mart 2020 18:31
|TBMM'de kumanya dönemi
25 Mart 2020 18:00
|MSB: Yasa dışı geçmeye çalışan 3 bin 541 kişi yakalandı
25 Mart 2020 17:57
|Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan esnek çalışma yazısı
25 Mart 2020 17:31
|RTÜK'ten 3 TV'ye koronavirüs cezası
25 Mart 2020 17:27
|Mart ayı Doçentlik başvuruları durduruldu
25 Mart 2020 16:51
|Bakan Albayrak 'İş'e Devam Desteği' başlattıklarını duyurdu
25 Mart 2020 16:16
|MEB'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu
25 Mart 2020 15:13