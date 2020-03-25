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Bakan Koca: 83 milyonun test yapmasına gerek yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 83 milyonun test yaptırmasına gerek yok, bunu dünyada yapan da yok
 25 Mart 2020 19:47
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Bakan Koca: 83 milyonun test yapmasına gerek yok

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "83 milyonun test yaptırmasına gerek yok, bunu dünyada yapan da yok, şimdi test yaptırabilirsiniz negatif çıkar bu sizi rehavete sokar ama 3 gün sonra bu hastalığı kapabilirsiniz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı.

Özelde olsa hiçbir yerde ücretli test yapılmasını istemiyoruz. Asla vatandaşımızdan ücret almamalı. Biz izni vakıf üniversitelerimize de verdik. Pozitif çıkan vakayı taramak istiyoruz.
Memurlar.Net
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