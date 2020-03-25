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Kadın doktoru darp etmişti, kendini böyle savundu

Samsun'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yi (26) darbettiği iddiasıyla tutuklanan Gamze K.'nın(19), polise verdiği ifadesinde, "Doktor elini kaldırdı, tokat atacak sandım. Saçıma daldığı için ben de ona daldım" dediği öğrenildi.
 25 Mart 2020 19:52
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Kadın doktoru darp etmişti, kendini böyle savundu

Tüm sağlık personelinin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele sürerken, İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli kadın doktor Z.K., dün şiddet mağduru oldu. İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze K.'yı da alıp, hastaneye geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, 2 kıza koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu.

'SEN NE BİÇİM DOKTORSUN?'

Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler ise pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırmaya başladı. İkili doktoru muayene masası ve duvar arasına sıkıştırdı. Gamze K. doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı.

Doktoru darbettiği iddia edilen kadın tutuklandı

Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Gamze K. ve Deniz A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Gamze K. tutuklandı, Deniz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'DOKTORDAN ŞİKAYETÇİYİM'

'Kasten yaralama ve hakeret' suçundan tutuklanan Gamze K.'nın polise verdiği ifadesinde, 'Kuzenim Deniz ile acile gittik. Kuzenimin parmağı sıkışmıştı. İstediği röntgeni göstermek için doktorun yanına gittik. Doktor kontrol etmek için parmağına bastırdı. Kuzenimin canı acıdı ve doktora, 'Ne yapıyorsun sen, canım acıdı, yavaş bastır' dedi. Doktor da 'Eşkıya mısınız nesiniz?' diyerek, elini yukarı kaldırdı. Tokat atacak sandım. Doktor benim saçıma daldı, ben de karşılık vermek için ona daldım. Doktordan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

'KAFAMA VURMAYA BAŞLADILAR'

Pratisyen hekim Z.K. ise ifadesinde, şunları söyledi:

"Acil serviste travma bölümünde çalışıyordum. İsmini şu an öğrendiğim kişiler travma bölümüne 2 erkek 2 kadın olarak geldiler. Ben de virüs salgını sebebiyle kendilerini uyararak, 'Burada sadece hasta kalsın. Diğerleri dışarı çıksın' dedim. Bunun üzerine Gamze K. ve Deniz A., 'Dışarıdayız ya görmüyor musun?' diyerek serzenişte bulundu. Bu sırada Deniz A.'nın parmağını muayene ederken elime alır almaz, 'Canımı yakıyorsun. Ne biçim doktorsun, sen doktor musun?' diye bağırıp üzerime yürüdü. Gamze K. ile birlikte üzerime yürüyerek beni muayene masası ile duvar arasına sıkıştırdılar. Boğazımı sıkarak kafama vurmaya başladılar. Arbede sırasında güvenlik görevlileri ve personel gelerek beni kurtardı. Başıma aldığım darbelerden dolayı başım ağrıdı, görevime devam edemedim."

DHA
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